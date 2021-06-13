В США заявили, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет

Байден знает, чего ожидать от Путина Фото: Susan Walsh AP/TASS

Президент США Джо Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера Владимира Путина, так как он готовился к предстоящей встрече 50 лет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он (Байден) знает точно, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», — передает ее слова РИА «Новости». Она также отметила, что президент США работал с Путиным раньше. По словам Псаки, Байден готовился к этому моменту 50 лет.

Встреча лидеров двух стран должна состояться 16 июня в Женеве. Местом встречи станет вилла «Ла Гранж», пишет «Национальная служба новостей». Ранее Швейцария выразила благодарность обеим сторонам за доверие при выборе места, напоминает агентство Nation News. В день проведения саммита Россия—США ряд общественных пространств в Женеве будет закрыт. В частности, доступ ограничен в два парка — «Ла-Гранж» и «О-Вив». Также Швейцарские власти официально объявили о закрытии части воздушного пространства.