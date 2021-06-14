Экономисты рассказали, как новые санкции США повлияют на Россию

Санкции США против госдолга РФ могут сказаться на развитии страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новые санкции США против российского госдолга будут сдерживать развитие страны и рост благосостояния россиян. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«Санкции лишают нас развития. Лишают, потому, что оттягивают на себя внимание, то есть, постоянно представители нашей власти только и занимаются, что думают, как обойти одни [санкции], как обойти другие. Сделать так, чтобы третьи были незначимы, а потом, как сделать так, чтобы ответить достойно на эти санкции», — объяснил свою точку зрения URA.RU Надоршин.

Экономист отметил, что у России сейчас нет необходимости размещать гособлигации на рынке. «Зависимости серьезной у федерального бюджета от финансового рынка как не было, на протяжении более, чем 10 лет, так и нет. То есть, у государства есть выбор размещать или не размещать [госбонды]. Хотя бы потому, что есть накопленный существенный объем средств Фонда национального благосостояния, который при желании всегда можно использовать для финансирования каких-то расходов», — уточнил собеседник агентства.

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что США так вводят санкции, чтобы не навредить самим себе, поэтому эти меры не вызывают сильного эффекта. «Соединенные Штаты как-то медленно подбираются к тому, чтобы вводить финансовые санкции против нашего госдолга, и вводят их с большим диапазоном, интервалом. Такое впечатление создается, что они придумывают инструмент, чтоб можно было, как можно меньше нанести ущерб самим себе», — сказал URA.RU экономист.

14 июня вступил в силу приказ президента США Джо Байдена об антироссийских санкциях. Теперь американским финансовым учреждениям запрещено покупать новые российские рублевые гособлигации.