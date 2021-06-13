Источник: топ-менеджер Росжелдора возглавит район Екатеринбурга

Виталия Першина могут представить сотрудникам префектуры 15 июня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новым главой Железнодорожного района Екатеринбурга станет начальник уральского управления Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Виталий Першин. Об этом URA.RU сообщил источник в городских структурах власти.

«В ближайшее время Першина представят сотрудникам — возможно, уже 15 июня», — уточнил другой собеседник агентства, знакомый с ситуацией. В пресс-службе мэрии URA.RU предложили дождаться официальной информации. По номеру, указанному на сайте уральского управления Росжелдора, корреспонденту не ответили.

Кресло главы Железнодорожного района стало вакантным в конце января, когда Андрей Курочкин, работавший в этом статусе с 2016 года, уволился по собственному желанию (источники URA.RU рассказывали, как это могло произойти). С того момента и. о. префекта является Лилия Белоблоцкая — зам Курочкина по политике. По одной из версий, назначение ее полновесным главой района сорвалось из-за праймериз «Единой России». ЖД-район стал единственной территорией Екатеринбурга, где победил кандидат, не согласованный резиденцией губернатора.

Предполагается, что после назначения Першина Лилия Белоблоцкая (справа) сохранится в должности замглавы района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, информированный источник URA.RU в мэрии утверждает, что перестановка не связана с выборами: Белоблоцкая якобы сама не хотела быть постоянным главой района. «В этих условиях [мэру Алексею] Орлову надо было просто найти достойного человека», — сказал источник, не став опровергать, что перед назначением Першина мэр консультировался с начальником СвЖД Иваном Колесниковым.

Из открытых источников про Виталия Першина известно немного. Он возглавляет уральское управление Росжелдора с июня 2015 года. В последнее время его имя упоминалось в основном в связи с установкой забора вокруг парка УрГУПС. Весной градоначальник вел переговоры с Росжелдором (учредитель вуза) по поводу урегулирования конфликтной ситуации.

Виталий Першин курирует работу Росжелдора на Урале с 2015 года Фото: пресс-служба уральского управления Росжелдора