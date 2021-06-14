Байден назвал Путина достойным соперником

Байден считает Путина умным и жестким человеком Фото: Matt Slocum AP/TASS

Президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина достойным соперником, умным и жестким политиком. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО.

«Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник», — сказал Байден. При этом он ушел от прямого ответа на вопрос, продолжает ли он считать Путина убийцей. Байден лишь сказал, что был честен в своем выступлении.

Он также отметил, что предстоящий саммит в Женеве будет «критически важной встречей». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера Владимира Путина, так как он готовился к предстоящей встрече 50 лет. Саммит состоится 16 июня в Женеве. Местом встречи станет вилла «Ла Гранж», пишет «Национальная служба новостей». Швейцария выразила благодарность обеим сторонам за доверие при выборе места, напоминает агентство Nation News.