Российским губернаторам устроили соревнование за 500 миллиардов

Губернаторам дали еще шанс сохранить село и решить проблему цен на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Правительство РФ инициировало новое соревнование среди российских губернаторов. На кону 500 млрд рублей, которые выделены на развитие сельского хозяйства и призваны прекратить скачки цен на продукты. Главы регионов, которые выбьют себе больше денег, лучше выполнят поставленные перед ними KPI (ключевые показатели эффективности), считают эксперты URA.RU.

Кабмин потратит на возвращение в сельское хозяйство неиспользуемых долгое время земель более 530 млрд рублей с 2022 по 2031 годы. Это должно прекратить скачки цен на продукты и снизить зависимость от импорта (продовольственная безопасность).

По данным Виктории Абрамченко, в России миллионы гектаров заброшенной сельскохозяйственной земли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вводить в оборот планируется паи, которые в 1990-е годы раздали бывшим колхозникам. По данным вице-премьера Виктории Абрамченко, которые она озвучила на одном из совещаний у президента Владимира Путина, площадь невостребованной земли оценивается в 17 млн гектаров. В течение ближайших пяти лет, согласно программе, 13,2 млн га из них будут поставлены на учет в Росреестре. После эти участки смогут выкупить или взять в аренду инвесторы.

Небольшая часть федерального финансирования программы уже распределена. В список приоритетных включены регионы Дальнего Востока, Дагестан, Ставропольский край, несколько арктических субъектов, Калининградская область и Крым. Они гарантированно получат порядка 21 млрд рублей на ввод земель. Несколько миллиардов распределено между компаниями, которые будут заниматься созданием мелиорационных систем. Всего их 170, в том числе ФГБУ «Тюменьмелиоводхоз» и ФГБУ «Свердловскмелиоводхоз», которые получат 23,4 млн и 5 млн рублей соответственно уже в ближайший год.

Михаил Мишустин считает, что новые поля будут интересны и начинающим фермерам, и крупным инвесторам Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Борьба среди губернаторов развернется примерно за 500 млрд рублей из федерального бюджета. Чтобы получить деньги, регионы должны будут разработать свои аналогичные программы и подать заявки в Минсельхоз РФ. В правительстве посчитали, что софинансирование со стороны субъектов составит 50 млрд рублей. Еще 165 млрд вложит бизнес. На совещании с кабмином 17 мая премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство создает «витрину для инвестора, удобную как для начинающего фермера, так и для крупного агрохолдинга».

На Урале, по данным Росреестра, на начало прошлого года неиспользуемых земель было 4,9 млн гектаров. В Свердловской области — 97 тысяч, в Тюменской — 428 тысяч, в Челябинской — 55 тысяч, в ХМАО — 3 тысячи, в Пермском крае — 68 тысяч гектаров.

Депутат Курганской облдумы Федор Ярославцев считает, что новая программа поможет сохранить жизнь на селе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области невостребованной остается почти десятая часть сельхозугодий — 587 тысяч гектаров, но для выращивания сельхозпродукции пригодны только 188 тысяч, сообщили URA.RU в региональном департаменте АПК. Из них в этом году планируется ввести 35 тысяч гектаров. Региональная программа ввода в оборот новых земель только будет разрабатываться. Глава законодательного комитета Курганской облдумы Федор Ярославцев сказал URA.RU, что, например, в Катайском районе, где из 50 тысяч плодородной земли обрабатывается всего 15-18 тысяч гектаров, «участки начинают массово скупаться инвесторами из других регионов». Если с помощью федеральной программы будет обрабатываться еще больше земли, это «позволит остановить вымирание села», подчеркнул он.

Помощь от государства инвесторам как раз кстати: ввод земель в оборот довольно затратное мероприятие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области власти возмещают инвесторам часть затрат на ввод в оборот сельхозугодий. На эти цели ежегодно выделяется 30 млн рублей. В ближайшие два года в оборот предполагается вернуть не меньше 20 тысяч гектаров, сообщили URA.RU в региональном Минсельхозе.

Вводить земли в сельхозоборот без помощи государства для бизнеса накладно, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольствия Дмитрий Востриков. Глава профсоюза работников АПК России Наталья Агапова считает, что вовлечение в оборот новых земель «даст прибавку урожая». Снижение издержек поможет «сдержать рост цен на сельхозпродукцию», добавил член аграрного комитета Госдумы Алексей Ситников.

Рентабельность сельского хозяйства за Уралом не самая большая, поэтому там программа может быть менее востребована, чем в западной части страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако губернаторам неважно, что даст эта программа в макроэкономическом смысле, ведь «ключевым критерием для них является отчетность», считает ведущий эксперт Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «С губернаторов спросят за исполнение, поэтому они будут бороться за эти 500 миллиардов. С них никто KPI [ключевые показатели эффективности] по этой программе не снимет. Перед ними не стоит вопрос — выполнять или нет. Перед ними вопрос — дадут ли им на это достаточно средств», — резюмировал Журавлев.