Российским губернаторам устроили соревнование за 500 миллиардов

Правительство РФ инициировало новое соревнование среди российских губернаторов. На кону 500 млрд рублей, которые выделены на развитие сельского хозяйства и призваны прекратить скачки цен на продукты. Главы регионов, которые выбьют себе больше денег, лучше выполнят поставленные перед ними KPI (ключевые показатели эффективности), считают эксперты URA.RU.
Кабмин потратит на возвращение в сельское хозяйство неиспользуемых долгое время земель более 530 млрд рублей с 2022 по 2031 годы. Это должно прекратить скачки цен на продукты и снизить зависимость от импорта (продовольственная безопасность).
Вводить в оборот планируется паи, которые в 1990-е годы раздали бывшим колхозникам. По данным вице-премьера Виктории Абрамченко, которые она озвучила на одном из совещаний у президента Владимира Путина, площадь невостребованной земли оценивается в 17 млн гектаров. В течение ближайших пяти лет, согласно программе, 13,2 млн га из них будут поставлены на учет в Росреестре. После эти участки смогут выкупить или взять в аренду инвесторы.
Небольшая часть федерального финансирования программы уже распределена. В список приоритетных включены регионы Дальнего Востока, Дагестан, Ставропольский край, несколько арктических субъектов, Калининградская область и Крым. Они гарантированно получат порядка 21 млрд рублей на ввод земель. Несколько миллиардов распределено между компаниями, которые будут заниматься созданием мелиорационных систем. Всего их 170, в том числе ФГБУ «Тюменьмелиоводхоз» и ФГБУ «Свердловскмелиоводхоз», которые получат 23,4 млн и 5 млн рублей соответственно уже в ближайший год.
Борьба среди губернаторов развернется примерно за 500 млрд рублей из федерального бюджета. Чтобы получить деньги, регионы должны будут разработать свои аналогичные программы и подать заявки в Минсельхоз РФ. В правительстве посчитали, что софинансирование со стороны субъектов составит 50 млрд рублей. Еще 165 млрд вложит бизнес. На совещании с кабмином 17 мая премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство создает «витрину для инвестора, удобную как для начинающего фермера, так и для крупного агрохолдинга».
На Урале, по данным Росреестра, на начало прошлого года неиспользуемых земель было 4,9 млн гектаров. В Свердловской области — 97 тысяч, в Тюменской — 428 тысяч, в Челябинской — 55 тысяч, в ХМАО — 3 тысячи, в Пермском крае — 68 тысяч гектаров.
В Курганской области невостребованной остается почти десятая часть сельхозугодий — 587 тысяч гектаров, но для выращивания сельхозпродукции пригодны только 188 тысяч, сообщили URA.RU в региональном департаменте АПК. Из них в этом году планируется ввести 35 тысяч гектаров. Региональная программа ввода в оборот новых земель только будет разрабатываться. Глава законодательного комитета Курганской облдумы Федор Ярославцев сказал URA.RU, что, например, в Катайском районе, где из 50 тысяч плодородной земли обрабатывается всего 15-18 тысяч гектаров, «участки начинают массово скупаться инвесторами из других регионов». Если с помощью федеральной программы будет обрабатываться еще больше земли, это «позволит остановить вымирание села», подчеркнул он.
В Челябинской области власти возмещают инвесторам часть затрат на ввод в оборот сельхозугодий. На эти цели ежегодно выделяется 30 млн рублей. В ближайшие два года в оборот предполагается вернуть не меньше 20 тысяч гектаров, сообщили URA.RU в региональном Минсельхозе.
Вводить земли в сельхозоборот без помощи государства для бизнеса накладно, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольствия Дмитрий Востриков. Глава профсоюза работников АПК России Наталья Агапова считает, что вовлечение в оборот новых земель «даст прибавку урожая». Снижение издержек поможет «сдержать рост цен на сельхозпродукцию», добавил член аграрного комитета Госдумы Алексей Ситников.
Однако губернаторам неважно, что даст эта программа в макроэкономическом смысле, ведь «ключевым критерием для них является отчетность», считает ведущий эксперт Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «С губернаторов спросят за исполнение, поэтому они будут бороться за эти 500 миллиардов. С них никто KPI [ключевые показатели эффективности] по этой программе не снимет. Перед ними не стоит вопрос — выполнять или нет. Перед ними вопрос — дадут ли им на это достаточно средств», — резюмировал Журавлев.
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