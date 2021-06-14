Свердловский губернатор высказался об ужесточении COVID-запретов

Евгений Куйвашев призвал не пренебрегать правилами по коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил, что в регионе могут ввести новые ограничения по коронавирусу. К этому ведет растущее число заболевших. Об этом Куйвашев заявил на объезде Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

«Мы внимательно следим за состоянием дел. Действительно, возрастает численность заболевших. Мы это наблюдаем. <…> Я не исключаю [введения новых ограничительных] мер. Мы будем подходить к этому аккуратно. И в ближайшее время про эти ограничения расскажем, если они будут», — сказал Куйвашев.

Губернатор отметил, что властям необходимо около недели для принятия решений, и попросил жителей не пренебрегать существующими правилами безопасности. Куйвашев уточнил, что решение об общегородском выпускном, который предлагали отменить, еще не принято.

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется по всей России. Москва и Санкт-Петербург уже ввели новые ограничения в связи со вспышкой инфекции. В Екатеринбурге, по данным оперштаба, в прошедшие сутки подтверждено больше 130 новых случаев COVID-19. Неделей ранее этот показатель не превышал сотни.