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Свердловский губернатор высказался об ужесточении COVID-запретов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев призвал не пренебрегать правилами по коронавирусу Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил, что в регионе могут ввести новые ограничения по коронавирусу. К этому ведет растущее число заболевших. Об этом Куйвашев заявил на объезде Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

«Мы внимательно следим за состоянием дел. Действительно, возрастает численность заболевших. Мы это наблюдаем. <…> Я не исключаю [введения новых ограничительных] мер. Мы будем подходить к этому аккуратно. И в ближайшее время про эти ограничения расскажем, если они будут», — сказал Куйвашев.

Губернатор отметил, что властям необходимо около недели для принятия решений, и попросил жителей не пренебрегать существующими правилами безопасности. Куйвашев уточнил, что решение об общегородском выпускном, который предлагали отменить, еще не принято.

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется по всей России. Москва и Санкт-Петербург уже ввели новые ограничения в связи со вспышкой инфекции. В Екатеринбурге, по данным оперштаба, в прошедшие сутки подтверждено больше 130 новых случаев COVID-19. Неделей ранее этот показатель не превышал сотни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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