Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО

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ОСАГО можно будет получить без техосмотра авто Фото:

Для получения страхового полиса ОСАГО не придется проходить техосмотр автомобиля. Такое решение приняли депутаты Госдумы.

«Для получения полиса ОСАГО водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра», — сообщили во время заседания. Трансляция велась на сайте Госдумы. Закон вступит в силу 22 августа.

Ранее инициаторы отмены обязательного техосмотра объясняли, что на рынке наблюдается дефицит станций техобслуживания: автовладельцам просто негде пройти проверку. Проект закона одобрили Минтранс, Минфин, Центробанк, МВД и правительство РФ, передает «Национальная служба новостей». Вместе с тем, в МВД предложили сделать техосмотр транспортных средств добровольным для части водителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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