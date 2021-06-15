Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО

ОСАГО можно будет получить без техосмотра авто Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Для получения страхового полиса ОСАГО не придется проходить техосмотр автомобиля. Такое решение приняли депутаты Госдумы.

«Для получения полиса ОСАГО водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра», — сообщили во время заседания. Трансляция велась на сайте Госдумы. Закон вступит в силу 22 августа.

Ранее инициаторы отмены обязательного техосмотра объясняли, что на рынке наблюдается дефицит станций техобслуживания: автовладельцам просто негде пройти проверку. Проект закона одобрили Минтранс, Минфин, Центробанк, МВД и правительство РФ, передает «Национальная служба новостей». Вместе с тем, в МВД предложили сделать техосмотр транспортных средств добровольным для части водителей.