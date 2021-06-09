С 22 августа автовладельцам больше не нужен будет документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект будет принят Госдумой в третьем чтении уже 15 июня.
Из списка документов, необходимых для заключения договора «автогражданки», исключается диагностическая карта (ДК), которая выдается по итогам технического осмотра автомобиля. Законопроект вступает в силу 22 августа 2021 года, передает «
Депутаты Анатолий Аксаков, Алексей Изотов, Игорь Дивинский («Единая Россия») объясняют, что на рынке наблюдается дефицит станций ТО, автовладельцам просто негде пройти проверку. Российский союз автостраховщиков идею поддержал, однако напомнил, что в марте 2022 года за отсутствие ТО начнет действовать штраф в 2 тысячи рублей.
В 2021 году для автомобилистов ввели множество новых норм и правил. Так, покупка диагностической карты стала невозможной, так как она теперь оформляется электронно в ЕАИСТО, пишет RT. Сам техосмотр при этом необходимо снимать на камеру. Также Минтранс подготовил новые требования к процедуре техосмотра. Страховщики считают, что благодаря новым правилам в стране удастся исключить махинации с фотошопом и избавиться от очередей. Однако автоэксперты предсказывают новый коллапс системы.
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