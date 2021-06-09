09 июня 2021

В России изменятся правила оформления ОСАГО. Дата

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Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Из списка документов исключается диагностическая карта Фото:

С 22 августа автовладельцам больше не нужен будет документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект будет принят Госдумой в третьем чтении уже 15 июня.

Из списка документов, необходимых для заключения договора «автогражданки», исключается диагностическая карта (ДК), которая выдается по итогам технического осмотра автомобиля. Законопроект вступает в силу 22 августа 2021 года, передает «Коммерсант».

Депутаты Анатолий Аксаков, Алексей Изотов, Игорь Дивинский («Единая Россия») объясняют, что на рынке наблюдается дефицит станций ТО, автовладельцам просто негде пройти проверку. Российский союз автостраховщиков идею поддержал, однако напомнил, что в марте 2022 года за отсутствие ТО начнет действовать штраф в 2 тысячи рублей.

В 2021 году для автомобилистов ввели множество новых норм и правил. Так, покупка диагностической карты стала невозможной, так как она теперь оформляется электронно в ЕАИСТО, пишет RT. Сам техосмотр при этом необходимо снимать на камеру. Также Минтранс подготовил новые требования к процедуре техосмотра. Страховщики считают, что благодаря новым правилам в стране удастся исключить махинации с фотошопом и избавиться от очередей. Однако автоэксперты предсказывают новый коллапс системы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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