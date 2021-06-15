Младшая дочь Шойгу заявила о беременности

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ПМЭФ-2021, первый день. Ксения Шойгу, Мутко, Якушев, Файзуллин. Санкт-Петербург, шойгу ксения
Ксения Шойгу сообщила, что новость о беременности незапланированная, но радостная Фото:

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения и чемпион России по легкой атлетике Алексей Столяров ждут ребенка. Об этом пара сообщила в СМИ.

«Это был совершенно обычный вечер, и вдруг такая новость [про беременность]. Я переспросил, конечно же. Но был абсолютно счастлив», — цитирует Esquire Столярова. Шойгу призналась, что ребенок незапланированный. Однако в ее семье очень обрадовались этой новости.

Дочь Шойгу занимает должность советника зампреда правления Газпромбанка, управляет венчурным фондом АФК «Система» Sistema SmartTech, который инвестирует в стартапы на ранней стадии, координирует работу по созданию туристического кластера в Кронштадте, в том числе восстанавливая старинные форты Балтики. Также она является президентом Федерации триатлона России.

Ранее на 69-м году жизни скончалась сестра министра обороны России депутат Госдумы Лариса Шойгу. Об этом рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов, пишет «Ридус». Депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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