Младшая дочь Шойгу заявила о беременности

Ксения Шойгу сообщила, что новость о беременности незапланированная, но радостная Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения и чемпион России по легкой атлетике Алексей Столяров ждут ребенка. Об этом пара сообщила в СМИ.

«Это был совершенно обычный вечер, и вдруг такая новость [про беременность]. Я переспросил, конечно же. Но был абсолютно счастлив», — цитирует Esquire Столярова. Шойгу призналась, что ребенок незапланированный. Однако в ее семье очень обрадовались этой новости.

Дочь Шойгу занимает должность советника зампреда правления Газпромбанка, управляет венчурным фондом АФК «Система» Sistema SmartTech, который инвестирует в стартапы на ранней стадии, координирует работу по созданию туристического кластера в Кронштадте, в том числе восстанавливая старинные форты Балтики. Также она является президентом Федерации триатлона России.

Ранее на 69-м году жизни скончалась сестра министра обороны России депутат Госдумы Лариса Шойгу. Об этом рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов, пишет «Ридус». Депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, передает RT.