Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Екатеринбурге ждут введения карантинных ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге и в Свердловской области зафиксирован почти двукратный рост недельной заболеваемости коронавирусом. За неделю с 6 по 13 июня число заразившихся превысило 1300 в Екатеринбурге и более 2400 в регионе, в то время как за первую неделю первого летнего месяца заразилось более 800 человек (около 1500 — в области). Таковы данные закрытой статистики, оказавшейся в распоряжении URA.RU.

Статистика за первую половину июня демонстрирует взрывную динамику распространения инфекции. Такая же наблюдалась во второй декаде октября 2020 года, когда недельные показатели в Екатеринбурге подскочили с 2200 до 3400 заболевших. Именно этот период называют началом второй волны эпидемии в Свердловской области и региональном центре, где максимум заболевших был на отметке 7500 в неделю.

Данные закрытой статистики расходятся с официальными данными. Согласно данным свердловского оперштаба с 31 мая по 6 июня диагноз лабораторно подтвержден 291 жителя Екатеринбурга, а 7 по 13 июня — заболело 320 горожан. По этим же данным, резко вырос коэффициент распространения коронавируса. За первые 15 дней июня он вырос с 1,09 до 1,65 при предельном значении этого показателя в 2,11. Последний был зафиксирован также в начале текущего месяца.

В свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на момент подготовки материала на запрос URA.RU не ответили. Свердловский минздрав статистические данные не комментирует.

Из-за всплеска заболеваемости в Свердловской области и Екатеринбурге вновь стационары для приема тяжелых пациентов. В частности, в режиме красной зоны вновь заработал хирургический корпус госпиталя ветеранов войн и отделение ГКБ №3.