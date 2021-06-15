Проценко считает, что вакцинация — единственный способ борьбы с COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Обязательная вакцинация — единственный выход из сложившейся ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко.

«Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный», — уверен врач.

Он подчеркнул, что решение вопроса лежит не в лишении свободы выбора, в убеждении граждан. «Именно поэтому я нахожусь сегодня в студии», — заявил он журналисту RT.

В Москве 12 июня ввели новые ограничительные меры в связи с ростом зараженных COVID-19. Ограничения коснутся торговых центров, кафе, ресторанов и парков. Вслед за столицей ограничения стали усиливать и в регионах. Врачи предполагают, что причиной нового всплеска заболеваемости мог стать новый московский штамм COVID.