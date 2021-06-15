Риелторы ожидают резкого падения цен на новостройки

Стоимость квартир рухнет на 5-15% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2022 году стоимость квартир в новостройках упадет на 5-15%. Об этом сообщили журналистам участники рынка недвижимости.

По словам экспертов, льготной ипотекой в 2020 году пользовались не только россияне для улучшения своих жилищных условий, но и инвесторы. Порядка 20% квартир было приобретено для их дальнейшей реализации. «Ко времени завершения возведения домов, ближе к 2022-му, в продаже появятся квартиры от инвесторов. Это может замедлить рост цен на жилье […] Если объекты инвесторов выйдут на рынок массово и в краткосрочной перспективе, средняя стоимость квартир может снизиться в этот период на 5-8%», — заявил «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Основатель компании Realiste Алексей Гальцев полагает, что после ноября 2021 года цены еще какое-то время будут держаться на прежнем уровне. Однако через четыре-пять месяцев собственники пересмотрят стоимость недвижимости. «У продавцов и девелоперов уже можно будет получить скидку в 10% и даже 15%», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года, но изменил ее условия. Теперь ставка составит 7%. Предельный размер кредита по программе опустится до трех миллиона рублей.