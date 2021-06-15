15 июня 2021

СМИ назвали фаворитов «Единой России» на выборах в Госдуму

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Брифинг Единой России. Курган, единая россия, едро, флаг единой россии
Инсайдеры назвали 18 фаворитов ЕР на выборах в Госдуму Фото:

18 кандидатов в депутаты Госдумы имеют хорошие шансы на победу на выборах, поскольку могут оказаться либо на проходных местах в партийных списках, либо баллотироваться по тем одномандатным округам, где ЕР имеет сильные позиции. Их фамилии назвали журналистам источники в партии.

«Это новые лица партии, которые станут ее новыми публичными спикерами», — цитируют «Ведомости» своего собеседника. Все они уже прошли через праймериз в различных территориях. Вот эти персоны.

  • Руководитель движения «Волонтеры Победы», член центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова (выиграла праймериз в Ленинградской области),
  • председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина (Мордовия),
  • директор РАЭК Сергей Плутогаренко (Ставропольский край),
  • руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева (Свердловская область).
  • председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев (Москва),
  • руководитель организации «Выбор родителей» Татьяна Буцкая,
  • главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко,
  • первый зампред Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин,
  • первый зампред Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов,
  • депутат Красноярского горсовета Наталья Каптелинина,
  • председатель комитета по бюджету гордумы Томска Владимир Самокиш,
  • председатель комитета по молодежной политике заксобрания Ростовской области Екатерина Стенякина,
  • первый зампред Рязанской облдумы Дмитрий Хубезов,
  • председатель молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева (Еврейская автономная область),
  • и. о. секретаря хабаровского отделения «Единой России» Максим Иванов,
  • главный технический руководитель по спецпроектам и вооружению АО «ПО «Севмаш» Александр Спиридонов (Архангельская обл.),
  • руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев (Дагестан),
  • ректор Курской ГСХА Екатерина Харченко (Курская обл.).

Списки кандидатов в депутаты Госдумы «Единая Россия» утвердит окончательно 19 июня. Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, в этот день пройдет федеральный партийный съезд.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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