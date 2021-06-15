СМИ назвали фаворитов «Единой России» на выборах в Госдуму

18 кандидатов в депутаты Госдумы имеют хорошие шансы на победу на выборах, поскольку могут оказаться либо на проходных местах в партийных списках, либо баллотироваться по тем одномандатным округам, где ЕР имеет сильные позиции. Их фамилии назвали журналистам источники в партии.
«Это новые лица партии, которые станут ее новыми публичными спикерами», — цитируют «Ведомости» своего собеседника. Все они уже прошли через праймериз в различных территориях. Вот эти персоны.
- Руководитель движения «Волонтеры Победы», член центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова (выиграла праймериз в Ленинградской области),
- председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина (Мордовия),
- директор РАЭК Сергей Плутогаренко (Ставропольский край),
- руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева (Свердловская область).
- председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев (Москва),
- руководитель организации «Выбор родителей» Татьяна Буцкая,
- главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко,
- первый зампред Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин,
- первый зампред Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов,
- депутат Красноярского горсовета Наталья Каптелинина,
- председатель комитета по бюджету гордумы Томска Владимир Самокиш,
- председатель комитета по молодежной политике заксобрания Ростовской области Екатерина Стенякина,
- первый зампред Рязанской облдумы Дмитрий Хубезов,
- председатель молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева (Еврейская автономная область),
- и. о. секретаря хабаровского отделения «Единой России» Максим Иванов,
- главный технический руководитель по спецпроектам и вооружению АО «ПО «Севмаш» Александр Спиридонов (Архангельская обл.),
- руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев (Дагестан),
- ректор Курской ГСХА Екатерина Харченко (Курская обл.).
Списки кандидатов в депутаты Госдумы «Единая Россия» утвердит окончательно 19 июня. Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, в этот день пройдет федеральный партийный съезд.
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