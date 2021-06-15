В Белом доме озвучили точное время встречи Путина с Байденом

Названо точное время переговоров Путина и Байдена Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретится с коллегой из США Джо Байденом в 13:35 по местному времени (14:35 мск). Переговоры состоятся в Женеве.

«Первый раунд переговоров Байдена и Путина в расширенном составе делегаций начнется в Женеве в 14:55 по местному времени (15:55 мск) уже без участия прессы», — пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Второй раунд встречи с участием делегаций США должен состояться в 17:40 мск, а после общения с Путиным Байден рассчитывает провести пресс-конференцию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера Владимира Путина, так как он готовился к предстоящей встрече 50 лет. Местом проведения саммита станет вилла «Ла Гранж», пишет «Национальная служба новостей». Швейцария выразила благодарность обеим сторонам за доверие при выборе места, напоминает агентство Nation News.