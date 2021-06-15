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ФСБ устроит антитеррористические учения в тюменском ТРЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ
В учениях примут участие все тюменские силовые структуры Фото:

В одном из тюменских торговых центров 16 июня пройдут антитеррористические учения при участии ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и МЧС России. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности по Тюменской области. В каком именно ТРЦ пройдет проверка, там уточнять не стали.

«Учения по пресечению условного теракта пройдут 16 июня 2021 года на объекте массового пребывания людей — одном из торгово-развлекательных центров Тюмени в командно-штабном формате. В учениях примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств», — пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Там добавили, что главная цель учений — отработка практических навыков по пресечению террористического акта и ликвидации его возможных последствий. Также будет дана оценка уровню взаимодействия между правоохранительными структурами Тюменской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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