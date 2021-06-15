ФСБ устроит антитеррористические учения в тюменском ТРЦ

В учениях примут участие все тюменские силовые структуры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одном из тюменских торговых центров 16 июня пройдут антитеррористические учения при участии ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и МЧС России. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности по Тюменской области. В каком именно ТРЦ пройдет проверка, там уточнять не стали.

«Учения по пресечению условного теракта пройдут 16 июня 2021 года на объекте массового пребывания людей — одном из торгово-развлекательных центров Тюмени в командно-штабном формате. В учениях примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств», — пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Там добавили, что главная цель учений — отработка практических навыков по пресечению террористического акта и ликвидации его возможных последствий. Также будет дана оценка уровню взаимодействия между правоохранительными структурами Тюменской области.