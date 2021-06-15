В Курганской области жара будет сильнее, чем ожидалось

Температура воздуха в регионе повысится до +37 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 17 июня температура воздуха поднимется до +37 градусов. Такая информация размещена на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Синоптики до этого сообщали, что в регионе в этот день потеплеет до +36 градусов.

«По 17 июня в отдельных районах Курганской области ожидается сильная жара», — указано в сообщении. Максимальные температуры воздуха, по данным синоптиков, в регионе достигнут +37 градусов, в Кургане — +34.

Также 17 июня в регионе ожидается кратковременный дождь с грозами. Порывы ветра в регионе, по данным ЦГМС, могут достигнуть 14 метров в секунду.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщали, что 17 июня в Кургане потеплеет до +36 градусов. Во время засухи в регионе депутат Госдумы Александр Ильтяков, перекрестившись заявил о том, что сельским территориям области срочно нужен дождь.