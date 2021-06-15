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Главный курганский единоросс попытался вызвать дождь. Видео

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Конференция ЕР. Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков записал обращения во время облета сельских территорий Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков заявил, что сельским территориям региона срочно нужен дождь. Видео с обращением опубликовано в его telegram-канале.

«Дождя надо нам, дождя. Сельское хозяйство. Срочно, срочно», — обратился на видео Ильтяков. В конце записи он перекрестился и произнес фразу «дай бог». Видео было записано во время облета сельскохозяйственных территорий региона.

В регионе с мая наблюдается засушливая погода. 17 июня, по данным синоптиков, температура воздуха в Кургане поднимется до +36 градусов. В 2020 году священники Половинского района Курганской области, чтобы избавиться от засухи, отслужили соборный молебен о даровании дождя.

Ранее стало известно, что Ильтяков собирается участвовать на осенних выборах в Госдуму. На предварительном голосовании «Единой России» действующий депутат Госдумы набрал 56 689 голосов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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