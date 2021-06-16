Единороссы раскрыли, что сделали для граждан за пять лет

Андрей Исаев рассказал о мерах поддержки, которые инициировала «Единая Россия» с 2016 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В «Единой России» подвели итоги пятилетней работы по расширению мер поддержки различных категорий граждан: семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Руководитель фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев привел в пример список разных норм, которые были введены в последние годы. Одна из них, к примеру, защищает должников от полной потери средств для существования. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме 16 июня во втором чтении.

«В соответствии с законодательством нельзя списать более 50% пенсий или заработной платы. А если человек получает пенсию на уровне прожиточного минимума или зарплату на уровне МРОТ — это означает, что у него не остается денег на существование в течение месяца… Поэтому нами был разработан законопроект, который предоставляет должнику право сохранять на счету средства в размере не менее прожиточного минимума», — сказал Андрей Исаев. Кроме того, за пять лет была ужесточена ответственность коллекторов, которым теперь за нарушения грозит штраф до 500 тысяч рублей.

В Кургане будут введены социальные транспортные карты для пенсионеров Фото: пресс-служба «Единой России»

Также партия инициировала изменения, которые освободили пенсионеров от налога на одну квартиру и другое имущество. Еще была введена ежегодная индексация страховой части пенсии опекунов-пенсионеров и фиксированной выплаты к ней. А в 2022 году перерасчет пенсии в сторону увеличения впервые будет происходить автоматически — без заявления гражданина, рассказал Исаев. «Мы будем исходить из того, что получатель пенсии безусловно не против этого увеличения», — пояснил парламентарий. Аналогичный порядок будет действовать и при назначении алиментов. Они будут начисляться автоматически, а алиментщикам, которые уклоняются от уплаты, планируется ужесточить наказание.

Отдельный блок в работе «Единой России» касается помощи инвалидам. Родители нетрудоспособных инвалидов детства теперь получают фиксированную выплату к страховой части пенсии. Семьи с инвалидами первой и второй групп или детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт. Для юридических лиц, которые отказывают людям с ограниченными возможностями в приеме на работу, были увеличены штрафы до 500 тысяч рублей, добавил депутат Госдумы Михаил Терентьев. По инициативе единороссов инвалиды теперь смогут получать технические средства реабилитации (ТСР) вне зависимости от места жительства, отметила руководитель проекта «Шаг за шагом к мечте», победительница праймериз Наталья Каптелинина.

В Югре единороссы участвуют в строительстве пандусов для инвалидов Фото: пресс-служба «Единой России»

Отдельные меры поддержки принимаются и на уровне регионов и муниципалитетов. Так, в Кургане по предложению фракции ЕР в гордуме с 1 июля будут введены социальные транспортные карты для пенсионеров. С ними стоимость проезда снизится на 4 рубля, сообщила председатель партпроекта «Единая страна — доступная среда» в Курганской области Лариса Соколова. Куратор аналогичного проекта в Югре Василий Тихонов сообщил, что в регионе при поддержке отделения «Единой России» ведутся работы по строительству пандусов, подъемников, специальных светофоров для слабовидящих.

9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отчитался о выполнении предвыборной программы партии за прошедшие пять лет. Также политик дал старт очередной кампании перед выборами в Госдуму-2021.