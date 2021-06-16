Эксперты аграрного рынка сообщили, когда подешевеют сахар и масло

Переизбыток российского сахара отправят в другие страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Цены на сахар и масло в России начнут снижаться после отмены госрегулирования цен. Об этом URA.RU рассказали ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов и Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

«Пройдет еще сколько-то недель, месяцев и цены опять снизятся, потому, что осенью нас ожидает очередной большой урожай», — сказал Иванов. По его словам, снижение будет продолжаться с сентября по декабрь. До этого времени возможны локальные повышения стоимости данного товара. «Предварительные виды на урожай очень хорошие. Скорее всего, мы произведем больше потребления и России опять потребуется экспортировать излишние объемы», — подчеркнул эксперт.

Также Иванов раскритиковал госрегулировании цен. «Чем быстрее это закончиться тем лучше. Есть рыночные методы регулирования, а есть советские. От советских надо категорически отказываться», — заявил собеседник агентства.

Мальцев напротив, с положительной стороны оценил эффект от механизма заморозки цен. «Он определяет правила игры на весь сезон для производителей, для переработчиков и потребителей. Что позволяет спланировать соответствующие коммерческие стратегии», — пояснил специалист в беседе с URA.RU.

Мальцев напомнил, что соглашение с правительством о регулировании цен на масло продлиться до конца лета. «С сентября у нас начинает действовать экспортная демпферная пошлина на подсолнечное масло. Она фактически заменяет соглашение о регулировании цен в системном режиме рыночным механизмом», — сказал исполнительный директор. Согласно ожиданиям спикера, после введения пошлины цены на масло не вырастут.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что правительство России не будет продлевать соглашения о госрегулировании цен на подсолнечное масло и сахар. По ее словам, данный метод не лучшим образом отражается на бизнесе и разбалансирует экономику.