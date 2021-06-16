Кремль: Путин готов заключить соглашения с Байденом

Владимир Путин прилетел на встречу с Джо Байденом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После встречи президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом могут принять совместные документы, их подписание будет зависеть от решения лидеров стран. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«[Документы] на подписание — нет, но принятие не исключаем. Кибербезопасность — нет. Мы сообщим, это будет зависеть от переговоров и от решения президентов», — сообщил Песков в эфире телеканала «Россия 1». Так он ответил на вопрос, какие документы могут принять после встречи.

Песков отметил, что не стоит называть историческим саммит в Женеве. Он назвал тяжелой ситуацию в отношениях между Россией и США. «Нет, он не может стать историческим, и не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов. Но сам факт, что два президента все-таки решили встретиться и начать открыто говорить о проблемах, это само по себе достижение. Еще не начавшись, саммит имеет этот положительный результат», — сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее стало известно, что Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом. Встреча пройдет на вилле Ла Гранж. Планируется, что переговоры продлятся четыре-пять часов. Потом будут пресс-конференции, где Путин и Байден по отдельности поговорят с журналистами, пишет RT.