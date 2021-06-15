Аэропорт в ЯНАО массово набирает персонал из-за выросшей нагрузки

Полностью облик аэропорта Нового Уренгоя изменится к 2023 году Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Реконструкция аэропорта Новый Уренгой (ЯНАО) и ограничение времени полетов стали причинами дополнительного набора персонала. Об этом URA.RU сообщили представители администрации хаба, отвечая на вопросы агентства.

«На данный момент в аэропорту Нового Уренгоя ведется реконструкция аэродрома, из-за чего сокращен суточный интервал полетов, а плотность рейсов, напротив, увеличилась. Из-за повышенной нагрузки в рабочее время на инфраструктуру аэропорта проводится усиление смен новыми сотрудниками. Свою роль также играет высокий для авиатранспорта летний сезон, когда традиционно растет количество рейсов и пассажиропоток. Для обслуживания увеличившихся объемов аэропорту требуется большее количество сотрудников», — сообщили агентству в пресс-службе.

По информации URA.RU, администрация аэропорта ищет водителей, спасателей, уборщиков, операторов службы наземного обслуживания (СНО), инспекторов транспортной и авиационной безопасности. На ряд позиций специалистов готовы принимать без опыта и обещают заработную плату на уровне средней по городу.

Ранее сообщалось, что из-за реконструкции в аэропорту было принято изменить режим работы. Все вылеты и посадки производиться в интервале с 6:50 до 14:50, аэропорт работает с 5:30 до 16:00.

После окончания работ по реконструкции аэропорт получит дополнительный терминал и сможет претендовать на статус международного. 16 июня губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетили аэропорт Нового Уренгоя и ознакомились с ходом реконструкции авиаузла.