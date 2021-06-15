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Федеральный министр устроил ревизию аэропорта в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Макет реконструкции Аэропорта Новый Уренгой, аэропорт, макет, новый уренгой
Реконструкция аэропорта в Новом Уренгое реализуется в рамках концессионного соглашения Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков проверили, как проходит модернизация аэропорта в Новом Уренгое. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«16 июня губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетили аэропорт Нового Уренгоя и ознакомились с ходом реконструкции авиаузла. Это первый в России проект модернизации аэропортовой инфраструктуры, который реализуется в рамках концессионного соглашения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что большую сумму на реконструкцию авиагавани удалось получить благодаря Фонду развития Дальнего Востока и Арктики. Чекунков отметил, что поток пассажиров в ЯНАО будет увеличиваться.

Ранее URA.RU сообщало, что министр прилетел в ЯНАО для участия в Общественном совете Арктической зоны РФ. По итогам заседания глава Миндальвостокразвития рассказал о планах правительства по раздаче «арктических гектаров».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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