Федеральный министр устроил ревизию аэропорта в ЯНАО

Реконструкция аэропорта в Новом Уренгое реализуется в рамках концессионного соглашения Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков проверили, как проходит модернизация аэропорта в Новом Уренгое. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«16 июня губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетили аэропорт Нового Уренгоя и ознакомились с ходом реконструкции авиаузла. Это первый в России проект модернизации аэропортовой инфраструктуры, который реализуется в рамках концессионного соглашения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что большую сумму на реконструкцию авиагавани удалось получить благодаря Фонду развития Дальнего Востока и Арктики. Чекунков отметил, что поток пассажиров в ЯНАО будет увеличиваться.

Ранее URA.RU сообщало, что министр прилетел в ЯНАО для участия в Общественном совете Арктической зоны РФ. По итогам заседания глава Миндальвостокразвития рассказал о планах правительства по раздаче «арктических гектаров».