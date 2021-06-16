Для россиян откроется еще одна страна на Красном море

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Россияне смогут отправиться в Иорданию Фото:

Россияне смогут отправиться в Иорданию, если у них будет отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до путешествия. Об этом сообщил посол Иордании в России Халид Шавабка.

«Российские граждане могут в любое время приезжать в Иорданию при наличии отрицательного ПЦР-теста», — цитирует Шавабку РИА «Новости». В Иордании примут туристов, которые привились вакциной «Спутник-V». В посольстве РФ рассказали, что при наличии сертификата о вакцинации не нужно сдавать второй тест по прилете в аэропорт. Об этом пишет Nation News.

Ранее стало известно, когда россияне смогут поехать на Бали. Министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи сообщил, что страна откроется в августе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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