Для россиян откроется еще одна страна на Красном море

Россияне смогут отправиться в Иорданию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне смогут отправиться в Иорданию, если у них будет отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до путешествия. Об этом сообщил посол Иордании в России Халид Шавабка.

«Российские граждане могут в любое время приезжать в Иорданию при наличии отрицательного ПЦР-теста», — цитирует Шавабку РИА «Новости». В Иордании примут туристов, которые привились вакциной «Спутник-V». В посольстве РФ рассказали, что при наличии сертификата о вакцинации не нужно сдавать второй тест по прилете в аэропорт. Об этом пишет Nation News.

Ранее стало известно, когда россияне смогут поехать на Бали. Министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи сообщил, что страна откроется в августе.