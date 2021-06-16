16 июня 2021
15 июня 2021

Челябинское заксобрание покидает один из самых бедных депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередная конференция челябинского регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, ершов вячеслав
Вячеслав Ершов на сессии ЗСО не появился Фото:

В повестку сессии Законодательного собрания Челябинской области 17 июня внесен вопрос о сложении депутатских полномочий Вячеславом Ершовым. За час до начала сессии этот вопрос обсудили на заседании комитета по регламенту, куда Ершов, один самых малообеспеченных депутатов ЗСО, принес заявление. Сессия проходит в режиме ВКС, передает корреспондент URA.RU.

«В комитет поступило заявление о сложении полномочий, прошу внести вопрос в повестку», — заявил на сессии председатель комитета по регламенту Василий Швецов. В заявлении Ершов не стал указывать причины ухода и не появился на сессии. На звонок URA.RU он не ответил, ранее он заявлял, что собирается в отпуск. Вопрос о снятии полномочий Ершова депутаты рассмотрят в конце сессии.

ЗСО успевает назначить довыборы по Курчатовскому избирательному округу №13, от которого он при поддержке «Единой России» избрался в сентябре 2020 года. Как заявил спикер ЗСО Владимир Мякуш, при необходимости депутаты могут собраться экстренно по любому поводу, несмотря на то, что сегодняшняя сессия — последняя перед каникулами. ЕР проведет праймериз по округу, чтобы определиться с новым кандидатом от партии. Довыборы пройдут в сентябре, одновременно с выборами в Госдуму.

В ЗСО Ершов трудился на освобожденной основе и получал зарплату. Согласно опубликованным декларациям о доходах он входил в топ-3 самых бедных народных избранников от региона. За 2020 год Ершов заработал чуть больше 512 тысяч рублей. Также ему приходится платить ипотеку за квартиру.

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