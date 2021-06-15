Мэрия Екатеринбурга пошла на уступки защитникам сквера

Следующая встреча чиновников с протестующими пройдет в конце недели — в сквере Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга пересмотрит подход к реконструкции сквера на улице Опалихинская (Верх-Исетский район), на защиту которого ранее выходили местные жители. Об этом URA.RU по итогам встречи в горадминистрации сообщил участник инициативной группы Владислав Постников.

Конфликт разгорелся в начале июня. Горожане выразили недовольство, что чиновники начали работы, якобы не согласовав с ними проект благоустройства, хотя к нему есть претензии. В основном протестующие просили заменить покрытие дорожек и площадок с бехатоновой плитки на асфальт, перенести детские площадки подальше от жилого дома, изменить трассировку велодорожки, а также сохранить деревья от массовой вырубки. 10 июня представители администрации вступили в переговоры с активистами, пригласив их на свою территорию.

«Мэрия выразила готовность пойти на уступки. Подрядчик начинает реконструкцию той части сквера, по которой нет нареканий [у жителей]. Деревья не будут рубить до согласования [с горожанами]. По поводу замены плитки на асфальт… Нельзя сказать, что есть договоренность, но по крайней мере готовность прозвучала. Также договорились, что скейт-площадку не будут ставить на месте яблонь», — рассказал Постников. Начальник городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова в разговоре с URA.RU анонсировала, что следующий раунд обсуждений намечен на 18 июня.

По данным URA.RU, в мэрии считают, что протест вокруг сквера на Опалихинской является рукотворным, и проводят аналогию с митингами в сквере у Драмтеатра в мае 2019 года и волнениями горожан из-за реконструкции парка XXII Партсъезда. Владислав Постников, участвовавший в перечисленных акциях и идущий на выборы в свердловское Заксобрание от партии «Яблоко», назвал это домыслами.