Третий регион РФ ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
Власти Кузбасса ввели обязательную вакцинацию Фото:
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Коронавирус COVID-19

Правительство Кемеровской области ввело обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

«Общее число привитых сотрудников должно составить не менее 60% от общей численности работников для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», — пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Вакцинироваться обязательно организациям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления, а также индивидуальным предпринимателям.

Правительство региона распорядилось, что до 17 июля нужно привиться первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом. Вторую прививку нужно поставить до 17 августа. Люди, у которых есть противопоказания, могут оказаться.

Ранее в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Юридических лиц и предпринимателей будут штрафовать за невыполнение требований. Сумма штрафа составит до одного миллиона рублей для юридических лиц, предприниматели заплатят 50 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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