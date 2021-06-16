Путин: США объявили Россию своим врагом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин высказался об ухудшении отношений с США Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Власти США еще в 2017 году объявили Россию своим врагом. Такое заявление сделал президент Росии Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой из США Джо Байденом.

«США объявили Россию противником и врагом еще в 2017 году», — сказал Путин в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет RT. По словам российского президента, американские власти еще тогда решили поддерживать политические организации в России.

Переговоры Путина и Байдена прошли 16 июня в Женеве. В ходе них президенты обсудили кибербезопасность, вопросы стратегической стабильности и торговое сотрудничество.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...