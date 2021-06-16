Путин: США объявили Россию своим врагом

Владимир Путин высказался об ухудшении отношений с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Власти США еще в 2017 году объявили Россию своим врагом. Такое заявление сделал президент Росии Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой из США Джо Байденом.

«США объявили Россию противником и врагом еще в 2017 году», — сказал Путин в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет RT. По словам российского президента, американские власти еще тогда решили поддерживать политические организации в России.

Переговоры Путина и Байдена прошли 16 июня в Женеве. В ходе них президенты обсудили кибербезопасность, вопросы стратегической стабильности и торговое сотрудничество.