Байден объяснился перед Путиным за слова об убийце

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, путин на экране, послание федеральному собранию
Владимира Путина устроило объяснение Джо Байдена Фото:

Президент США Джо Байден объяснился перед главой России Владимиром Путиным, которого назвал «убийцей». Об этом российский лидер рассказал журналистам на пресс-конференции.

Путина устроили объяснения Байдена после резких заявлений в его адрес. Об этом президент сообщил после встречи с Байденом. «По поводу резких заявлений: ну, что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения утроили, он предложил встретиться — это же его инициатива, мы встретились», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Путин и Байден провели приговоры в Женеве 16 июня. Встреча длилась четыре часа.

В марте Байден посчитал Путина «убийцей». Он сообщил, что спецслужбы России причастны в вмешательству в президентские выборы США в ноябре 2020 года. Во вторник у Байдена снова спросили, считает ли он Путина «убийцей». Президент США ушел от ответа и сказал, что Путин умный и жесткий, а также достойный соперник.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...