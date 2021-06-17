Мишустин выделил регионам миллиарды на строительство дорог

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Правительство выделило 6,9 млрд рублей на завершение дорожных работ в регионах Фото:

Правительство РФ направит дополнительное финансирование на завершение строительства автомобильных дорог и мостов в шести регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что эти трансферты позволят как можно быстрее завершить строительство. Важно устранить транспортные ограничения и повысить безопасность дорожного движения», — приводятся словам Мишустина на сайте правительства.

В сообщении отмечается, что на дополнительное финансирование направят 6,9 млрд рублей. Это коснется Северной Осетии, Карелии, Амурской области, Калуги, Тывы и Ленинградской области. Работа ведётся в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Ранее стало известно, что Росавтодор хочет продлить трассу Екатеринбург-Казань до Омска и Краснодара. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко уточнил, что новый проект планируется начать в 2023 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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