Мишустин выделил регионам миллиарды на строительство дорог

Правительство выделило 6,9 млрд рублей на завершение дорожных работ в регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ направит дополнительное финансирование на завершение строительства автомобильных дорог и мостов в шести регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что эти трансферты позволят как можно быстрее завершить строительство. Важно устранить транспортные ограничения и повысить безопасность дорожного движения», — приводятся словам Мишустина на сайте правительства.

В сообщении отмечается, что на дополнительное финансирование направят 6,9 млрд рублей. Это коснется Северной Осетии, Карелии, Амурской области, Калуги, Тывы и Ленинградской области. Работа ведётся в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Ранее стало известно, что Росавтодор хочет продлить трассу Екатеринбург-Казань до Омска и Краснодара. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко уточнил, что новый проект планируется начать в 2023 году.