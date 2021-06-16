Росавтодор хочет продлить трассу Екатеринбург-Казань

Трасса из Екатеринбурга в Казань может быть продлена до Краснодара и Омска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трассу от Казани до Екатеринбурга, которую планируется построить к 2024 году, хотят продлить до Омска и Краснодара. О расширении магистрали сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Первый [проект] — идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй — развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Сегодня путь из Урала на юг — это перепробеги в 400 километров», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на интервью Петушенко РИА «Новости».

Глава «Автодора» уточнил, что новый проект планируется начать в 2023 году. По магистрали Екатеринбург-Краснодар доехать от Урала до Черноморского побережья на автомобиле можно будет на 10 часов быстрее обычного. Сейчас этот путь занимает около 40 часов.

Трассу из Свердловской области до республики Татарстан должны ввести в эксплуатацию в 2024 году, пишет RT. На строительство дороги планируется выделить 260 мдрд рублей.