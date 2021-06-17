Глава «Вектора»: «ЭпиВакКорона» не помогла половине привившихся

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Клиническое исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница». Свердловская область, Арамиль
В центре «Вектор» заявили об отсутствии антител после вакцины от коронавируса через 9 месяцев Фото:

У половины добровольцев, которым поставили вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», через девять месяцев отсутствуют антитела к вирусу. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«По состоянию на 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше, чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сказал Максютов в интервью «России 24».

Ранее источник в медицинских кругах рассказал URA.RU, что препарат «ЭпиВакКорона» является худшей российской вакциной, так как не вырабатывает антител к инфекции. По мнению экспертов, при разработке вакцины создатели могли неправильно выбрать пептиды для ее конструкции. Именно из-за этого у привитых могут не возникать необходимого вида антител к COVID.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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