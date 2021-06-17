Глава «Вектора»: «ЭпиВакКорона» не помогла половине привившихся

В центре «Вектор» заявили об отсутствии антител после вакцины от коронавируса через 9 месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

У половины добровольцев, которым поставили вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», через девять месяцев отсутствуют антитела к вирусу. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«По состоянию на 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше, чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сказал Максютов в интервью «России 24».

Ранее источник в медицинских кругах рассказал URA.RU, что препарат «ЭпиВакКорона» является худшей российской вакциной, так как не вырабатывает антител к инфекции. По мнению экспертов, при разработке вакцины создатели могли неправильно выбрать пептиды для ее конструкции. Именно из-за этого у привитых могут не возникать необходимого вида антител к COVID.