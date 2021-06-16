Российских туристов повезут на курганский аналог «Стоунхенджа»

Туристам в Курганской области покажут царские захоронения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Туроператор в Курганской области разработал для российских туристов автобусный экскурсионный маршрут «Долина древних курганов и городищ». Один из пунктов — отреставрированное святилище Савин, построенное по такому же принципу, как и объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Стоунхендж», и используемое в качестве обсерватории. О запуске нового тура URA.RU рассказали в пресс-службе правительства Курганской области в ответе на запрос.

«Разработан автобусный экскурсионный маршрут „Долина древних курганов и городищ“ с посещением группы царских захоронений (курганов), древних городищ и святилищ с остатками фортификаций, в летний период — посещение лагеря археологов, с мастер-классом ведения раскопок. Данный экскурсионный маршрут прошел экспертизу в „Институте развития образования и социальных технологий“, одобрен департаментом образования и науки Курганской области и рекомендован к использованию», — говорится в ответе властей. Первый тур на Савин уже состоялся на официальном открытии святилища 22 мая.

Краеведческий музей в Белозерском районе так же разработал тематические экскурсии. «Савин-1 — российский вудхендж» проводится с выездом на «Савин-1» и археологический объект «Слободчики-1».

URA.RU ранее писало, что жители Курганской области выбрали название для парка в Белозерском районе, где располагается археологический памятник «Савин-1», которому более 4 000 лет. Голосование было размещено в аккаунте службы развития туризма областного департамента экономического развития. Некоторые жители региона считают, что парк сможет конкурировать с музеем-заповедником «Аркаим».