Правительство выделит 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Кабинет министров дополнительно выделит около 55 млрд рублей для поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом на заседании Правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня на эти цели выделим более 55 млрд рублей дополнительно к 200 млрд, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов», — сообщил Мишустин на заседании Кабмина, которое транслируется на телеканале «Россия 24». Деньги пойдут на ежемесячные пособия для малообеспеченных семей, где воспитываются дети от 3 до 7 лет.

В Госдуме предложили проверять, на что родители будут тратить выплаты, которые они получают на детей от 6 до 18 лет. Такую возможность в разговоре с URA.RU допустила член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб. В прошлом году единовременные выплаты на детей в период пандемии направлялись на погашение микрозаймов и покупки в магазинах электроники.