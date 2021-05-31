ЯНАО и ХМАО получат больше денег от Тюмени

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Заседание тюменской областной думы. Тюмень, моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил увеличить затраты на программу «Сотрудничество» на 22,5 млрд рублей Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор хочет увеличить финансирование программы «Сотрудничество» на 22,5 млрд рублей. Данные об этом содержит законопроект, внесенный в Тюменскую областную думу. Согласно документу, опубликованному на сайте парламента, ЯНАО и ХМАО получат больше денег на реализацию проектов.

«Проект закона подготовлен в целях уточнения параметров областного бюджета на 2021 год. Предлагается увеличить расходы государственной программы Тюменской области „Сотрудничество“, на 22 565 126 тысяч рублей», — такие данные содержит законопроект, размещенный на сайте Тюменской областной думы. В парламент его внес губернатор региона Александр Моор.

Дополнительные средства хотят направить на:

  • строительство площади у аэропорта Надыма (60 млн рублей);
  • субсидии на возмещение аренды самолетов, осуществляющих перевозки между Тюменью и ЯНАО (1,5 млрд рублей);
  • строительство и ремонт дороги Сургут-Салехард (4,1 млрд рублей);
  • проектные работы на строительство дорог в квартале улиц Григория Алексеева — Тимофея Несговорова — Салаирский тракт в Тюмени (2,8 млн рублей);
  • строительство и реконструкцию 28 социальных объектов (детских садов, школ, больниц, поликлиник, и так далее) на территории ЯНАО (7,8 млрд рублей);
  • соцвыплаты на приобретение жилья для выезжающих в Тюменскую область ямальцев (1,5 млрд рублей);
  • строительство и оборудование больницы на 1100 коек в Нижневартовске (7,1 млрд рублей);
  • строительство и оборудование участковой больницы в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района (289,8 млн рублей).

Ранее URA.RU писало, что депутат Тюменской областной думы обвинил чиновников из ХМАО в том, что они незаконно зарабатывают на строительстве объектов, возводимых по программе «Сотрудничество». Он призвал Счетную палату проверить эти расходы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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