ЯНАО и ХМАО получат больше денег от Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор хочет увеличить финансирование программы «Сотрудничество» на 22,5 млрд рублей. Данные об этом содержит законопроект, внесенный в Тюменскую областную думу. Согласно документу, опубликованному на сайте парламента, ЯНАО и ХМАО получат больше денег на реализацию проектов.
«Проект закона подготовлен в целях уточнения параметров областного бюджета на 2021 год. Предлагается увеличить расходы государственной программы Тюменской области „Сотрудничество“, на 22 565 126 тысяч рублей», — такие данные содержит законопроект, размещенный на сайте Тюменской областной думы. В парламент его внес губернатор региона Александр Моор.
Дополнительные средства хотят направить на:
- строительство площади у аэропорта Надыма (60 млн рублей);
- субсидии на возмещение аренды самолетов, осуществляющих перевозки между Тюменью и ЯНАО (1,5 млрд рублей);
- строительство и ремонт дороги Сургут-Салехард (4,1 млрд рублей);
- проектные работы на строительство дорог в квартале улиц Григория Алексеева — Тимофея Несговорова — Салаирский тракт в Тюмени (2,8 млн рублей);
- строительство и реконструкцию 28 социальных объектов (детских садов, школ, больниц, поликлиник, и так далее) на территории ЯНАО (7,8 млрд рублей);
- соцвыплаты на приобретение жилья для выезжающих в Тюменскую область ямальцев (1,5 млрд рублей);
- строительство и оборудование больницы на 1100 коек в Нижневартовске (7,1 млрд рублей);
- строительство и оборудование участковой больницы в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района (289,8 млн рублей).
Ранее URA.RU писало, что депутат Тюменской областной думы обвинил чиновников из ХМАО в том, что они незаконно зарабатывают на строительстве объектов, возводимых по программе «Сотрудничество». Он призвал Счетную палату проверить эти расходы.
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