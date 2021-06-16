16 июня 2021
15 июня 2021

Прокуратура ЯНАО отчитала мэрию за отлов бездомных собак. Новости URA.RU работают

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинологи МЧС России. Екатеринбург, лабрадор, передержка, собака в клетке
Силовики выявили многочисленные нарушения при отлове и содержании животных Фото:

Главе Салехарда (ЯНАО) Алексею Титовскому и руководителю фонда защиты животных «Дорога домой» Сергею Мордвинову прокуратура внесла представления о нарушениях при отлове и содержании животных. Нарушения были выявлены в ходе проверки по публикации URA.RU о стае собак, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В мае 2021 года прокуратурой города вскрыты многочисленные нарушения при отлове и содержании безнадзорных животных в деятельности администрации Салехарда и НО «Благотворительный Фонд защиты животных »'Дорога Домой'», осуществляющего отлов собак на территории города», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В прокурате добавили, что после вынесения представления, одно виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

В мэрию Салехарда и руководителю фонда URA.RU направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что стая бездомных собак в Салехарде загнала детей на игровой комплекс. Очевидцы отметили, что животные вели себя агрессивно.

Обновлено 17 июня 16:38: «Данная ситуация была оперативно решена. Замечания прокуратуры учтены. Данный вопрос взят на особый контроль. На сегодняшний день отлов и содержание бездомных животных проходит в рамках действующего законодательства. В приюте животные проходят все соответствующие процедуры: стерилизацию, лечение и др. Агрессивные животные находятся в приюте на постоянном содержании», — прокомментировали агентству в мэрии Салехарда.

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