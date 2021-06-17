Роспотребнадзор назвал нормой исчезновение антител после прививки

Снижение уровня антител спустя девять месяцев после вакцинации «ЭпиВакКороной» новосибирского центра «Вектор» — это нормально. Об этом URA.RU заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«После вакцинации более 50% привитых сохраняют иммунитет в течение девяти месяцев и более. Хотя у некоторых лиц, получивших полный курс, уровень антител может начать снижаться через 9-12 месяцев, но это нормально и вполне ожидаемо для сезонных инфекций. Та же вакцинация от гриппа тоже не дает пожизненный иммунитет», — подчеркнул Горелов. Отметив важность того, что больше половины привитых сохраняют иммунитет достаточно продолжительное время.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в рамках доклинических испытаний «ЭпиВакКороны» у низших приматов антитела к коронавирусу сохранялись больше года. «В рамках первой-второй фазы клинических испытаний на добровольцах после трех и шести месяцев антитела выявлялись 100% у всех. После девяти месяцев — более чем у половины», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее о том, что через девять месяцев иммунитет к коронавирусу сохраняется у половины добровольцев заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов. Гражданам ставили вакцину «ЭпиВакКорона».
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