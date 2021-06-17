Российский сенатор ушел с поста после ДТП

Сенатор из Липецка Олег Королев, который в мае попал в ДТП, подал в отставку. Совфед рассмотрит его заявление на ближайшем пленарном заседании 23 июня. Об этом рассказал глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
«Сенатор от Липецкой области Олег Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. В соответствии с регламентом заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание Совета Федерации», — цитирует ТАСС сенатора.
Сенатор попал в аварию в Липецке в мае, когда был за рулем автомобиля Lexus. Он заявил, что ему стало плохо, и пожаловался на проблемы с сердцем. Некоторые заподозрили, что Королев вел машину в нетрезвом виде, пишет телеканал 360. Партия «Единая Россия» приостановила членство Королева по его просьбе. Членство приостановлено до конца разбирательства. Если версия сенатора подтвердится, то его восстановят в партии.
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