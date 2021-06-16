СМИ: у умершего в СИЗО челябинского экс-мэра были сломаны ребра

Виктор Ардабьевский умер, так и не признав вину в заказных убийствах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

У бывшего главы администрации Миасса (Челябинская область) Виктора Ардабьевского, умершего в московском СИЗО «Матросская тишина», обнаружили при вскрытии переломы ребер. Об этом сообщили журналистам люди из его окружения.

«У Ардабьевского, который скончался 2 октября 2020 года в больнице после семи лет содержания под стражей, обнаружили переломы ребер. Об этом сообщили источники, близкие к окружению бывшего мэра», — передает РЕН-ТВ.

Ардабьевского задержали в 2013 году: спецназ ФСБ остановил его внедорожник и буквально выволок главу третьего по величине города региона на дорогу. В ходе следствия чиновнику, которого считали связанным с местной ОПГ «Турбазовские», предъявили обвинение в подготовке заказных убийств и бандитизме. Следствие и судебное разбирательство растянулись на семь лет, которые экс-мэр провел за решеткой.

В июне Московский облсуд огласил приговор восьми членам организованной преступной группировки. В том числе двум жителям Миасса — Ралифу Фаизову и Дмитрию Завьялову, известным принадлежностью к «Турбазовским». На счету банды более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств, в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае.

Уголовное дело Ардабьевского, обвинявшегося в заказных убийствах, было прекращено. Причиной стала смерть экс-чиновника, сообщили URA.RU в Московском облсуде. Сейчас, по информации ТАСС, СКР начал доследственную проверку ее обстоятельств. При этом агенство ссылается на собственные источники в правоохранительных органах.