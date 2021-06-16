Новым главой Шадринска избран Антон Мокан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым главой Шадринска Курганской области избран Антон Мокан, занимавший до этого пост первого замглавы города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Главой города избран Антон Мокан», — рассказали агентству в мэрии. В голосовании приняли участие 22 депутата из 24, присутствующих на заседании. За Мокана проголосовали 18 депутатов. Директор Шадринского краеведческого музея Светлана Новоселова получила два голоса. Еще двое депутатов воздержались. Два бюллетеня признали недействительными.

«Чтобы достичь тех целей, которые мы будем ставить перед собой, в первую очередь, нам необходимо понимать, что мы единая команда, давайте не будем делиться на „правых“ и „левых“, на „белых“ и „красных“ — мы все работаем на один результат: на развитие нашего города и на благосостояние наших жителей», — обратился Мокан к депутатам после избрания. Торжественная церемония вступления в должность главы города назначена на 25 июня.

В начале апреля экс-глава Шадринска Виктор Ермишкин написал заявление об отставке, а позже сложил с себя полномочия секретаря местного отделения «Единой России», сообщало ранее URA.RU. С того времени обязанности мэра временно возложены на первого замглавы Антона Мокана. В начале июня стало известно, что Мокана избрали секретарем Шадринского городского отделения «Единой России».

Мокан стал замглавы Шадринска в декабре 2020 года. До этого он работал на Шадринском автоагрегатном заводе (входит в УГМК).

Антон Мокан призвал депутатов на делиться на «правых» и «левых» Фото: пресс-служба администрации Шадринска