16 июня 2021

На Курганскую область надвигаются град и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, лэп, нет света, линии электропередач, электричество, плохая погода, ураган, дождь
Непогода продлится до 18 июня Фото:

В Курганской области 17 и 18 июня ожидаются град, гроза, сильный дождь и ветер. Такая информация размещена на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«До конца суток 17 июня, ночью и днем 18 июня местами в Курганской области ожидается сильный дождь, гроза, град», — указано в сообщении. Синоптики отметили, что при грозе возможно усиление ветра до 20-25 м/с.

Представители ГУ МЧС России по Курганской области рекомендовали не проводить работы на открытом воздухе и высоте, убрать на период непогоды хозяйственные вещи со двора и балконов и закрыть окна и не парковать автомобили возле деревьев и рекламных конструкций. Также сотрудники МЧС напомнили, что нельзя укрываться под деревьями и пользоваться электроприборами во время грозы. Жителей региона попросили соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в регионе 17 июня потеплеет до 37 градусов. На следующий день, по прогнозу синоптиков, температура резко понизится.

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© Служба новостей «URA.RU»
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