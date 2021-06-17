Ростуризм изменил условия туристического кешбэка

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Изменились условия возврата кешбэка для круизов Фото:

В Ростуризме поменяли правила возврата стоимости туров по России. Условия изменились для морских, речных и железнодорожных круизов. Сроки заездов с действием правил о кешбэке сдвинули на 1 сентября. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Отдельно скажу про речные и морские круизы: с учетом периода навигации и наличия свободных мест, в круизы по программе можно будет отправиться начиная с 1 сентября и до окончания навигации», — сказала Догузова. Ее заявление опубликовано на сайте Ростуризма.

Ранее сообщалось, что четвертый этап туристического кешбэка будет с 16 июня до 31 июня 2021 года. В поездку можно отправиться 1 октября и приехать обратно до 24 декабря включительно. В день начала акции Ростуризм и НСПК поменяли условия для морских, речных и железнодорожных круизов. Теперь воспользоваться кешбэком можно на месяц раньше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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