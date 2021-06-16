Вадим Шумков рассказал подписчикам о мятой рубашке и музыке в наушниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков после встречи с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым опубликовал в своем instagram-аккаунте фото из машины, сделанное по пути домой. При этом глава региона объяснил подписчикам, что надел мятую рубашку, потому что передвигался по полям.

«Зная, что уже образовались мини-фан-клубы переживающих за то, кто гладит мои вещи и как я ставлю наушник, предвосхищаю вопросы: рубашка мятая (передвигались по полям в жару 35 градусов и потом под проливным дождем)», — написал Шумков. Он добавил, что наушник ставит, как хочет: «Чтобы было удобно и говорить в микрофон (для этого он отставлен в сторону), и слушать музыку, когда есть свободная минута».

Шумков также поделился, что в день визита Зубкова слушал певицу Пелагею. «Хотим пригласить ее в Курган для вас для открытого концерта на площади, когда позволит ситуация с пандемией», — отметил он.

Фотографию с беспроводным наушником в ухе глава региона опубликовал на своей странице в Instagram 16 июня. Шумков тогда рассказал, что сделал снимок во время занятий спортом. Некоторые подписчики при этом интересовались, что торчит у губернатора из уха.

Зубков посетил Сафакулевский район Курганской области 17 июня, сообщало ранее URA.RU. Вместе с Шумковым они оценили новый тепличный комплекс, построенный на родине предков Зубкова в селе Мартыновка, а также швейный цех и пружинно-навивочный завод. Также URA.RU сообщало, что Шумков уже называл Пелагею своей любимой исполнительницей. Региональное управление культуры уже вело с ней переговоры по поводу концерта, но она приехать не смогла.

Вадим Шумков объяснил, почему в мятой рубашке Скрин: Вадим Шумков, instagram

Подписчики Вадима Шумкова уже интересовались его наушником Скрин: Вадим Шумков, instagram