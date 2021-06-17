Депутат ГД рассказал о планах увеличить налоги для богатых в РФ

Введение прогрессивной шкалы подоходного налога для богатых нужно продолжить. Об этом заявил руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«После почти 20 лет требования нашей партии ввести прогрессивную шкалу подоходного налога президент услышал нас. С этого года те, кто получает более 5 млн рублей, платят 15% вместо 13%, но это только первый шаг. Прогрессия должна быть совершенно иной», — считает Миронов. В пресс-службе партии сообщили URA.RU, что общество, в том числе богатое население, готовы к таким мерам.
«Не надо говорить, что не хватает денег на повышение стипендий, не хватает денег на индексацию пенсий. Есть деньги! Социология и сами богатые готовы к этому. Они понимают, что во всем мире богатые платят больше, и здесь у нас в России надо помочь им раскошелиться, а помогать должны депутаты Государственной Думы», — сказал Миронов.
Ранее в Минфине рассказали о судьбе налога для богатых. Россияне с доходами более пяти миллионов рублей будут платить налог 15% на доходы еще два-три года. член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил поднять налог для богатых до 18%, пишет «Национальная служба новостей».
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