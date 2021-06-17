Путин подписал указ о выборах-2021

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Постановляю: назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года», — говорится в сообщении. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее стало известно, что в Москве и в нескольких других регионах будет доступна электронная форма голосования. Также в России могут ввести голосование через смартфоны. Специалисты разрабатывают специальное приложение для дистанционного электронного голосования, которое могут выпустить в сентябре. Об этом сообщает Nation News.
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