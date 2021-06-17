17 июня 2021

Минтруд назвал пять регионов-лидеров по «удаленке»

© Служба новостей «URA.RU»
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На удаленной работе находятся почти 3 млн россиян Фото:

Лидерами по распространению удаленного режима работы стали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области. Об этом сообщили в Минтруде РФ.

«Если называть топ-5 регионов, то это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Новосибирская область», — цитируют представителей министерство «Известия».

Отмечается, что сейчас на удаленной работе находятся почти 3 млн человек. По сравнению с прошлым летом численность работающих на «удаленке» снижается, но их доля остается высокой — свыше 5%. Перевод на дистанционную работу наиболее распространен среди образовательных организаций и компаний, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения.

Ранее руководитель пресс-службы HH.Ru на Урале Анна Осипова рассказала URA.RU, какие профессии больше всего пользуются спросом на удаленной форме занятости. Это работники банков и страховых компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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