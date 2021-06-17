Минтруд назвал пять регионов-лидеров по «удаленке»

Лидерами по распространению удаленного режима работы стали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области. Об этом сообщили в Минтруде РФ.
«Если называть топ-5 регионов, то это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Новосибирская область», — цитируют представителей министерство «Известия».
Отмечается, что сейчас на удаленной работе находятся почти 3 млн человек. По сравнению с прошлым летом численность работающих на «удаленке» снижается, но их доля остается высокой — свыше 5%. Перевод на дистанционную работу наиболее распространен среди образовательных организаций и компаний, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения.
Ранее руководитель пресс-службы HH.Ru на Урале Анна Осипова рассказала URA.RU, какие профессии больше всего пользуются спросом на удаленной форме занятости. Это работники банков и страховых компаний.
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