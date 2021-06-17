17 июня 2021

Синоптики пообещали аномальное похолодание двум регионам УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгожданный дождь. Тюмень, люди с зонтами, дождь, человек с зонтом
Температура воздуха будет ниже нормы на 4-6 градусов Фото:

Аномальное похолодание придет в Свердловскую и Челябинскую области. Также снизится температура на юге Западной Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Произойдет понижение температуры на Волге, на Урале, а затем и на юге Западной Сибири. Это похолодание не будет сумасшедшим, но все-таки, начиная с 19 июня, будет ниже нормы на 4-6 градусов в Свердловской, Челябинской, Омской областях. 20 числа уже и в Омской, Новосибирской будет температура ниже нормы», — цитирует синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, прохладно будет до 22 июня включительно. Температура ночью в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Томске будет опускаться до 7-10 градусов тепла, а днем подниматься лишь до 16-18 градусов тепла.

Ранее Тишковец прогнозировал, что летом температура воздуха будет выше нормы, сам сезон будет сухим. Дефицит осадков может составить до 80%. Среднемесячная воздуха в России в июле и августе 2021 года будет выше климатической нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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