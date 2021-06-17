Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина

Лучших качеством президента Владимира Путина является его прямота. Об этом заявил глава Швейцарии Ги Пармелен.
«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», — передает слова президента «
Он подчеркнул, что Путин во время встречи с американским лидером Джо Байденом мог не только высказывать свою позицию, но и внимательно слушать рядом сидящего собеседника. Пармелен подчеркнул, что все это сопутствует «исключительно приятной атмосфере».
Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. Байден объяснился после своих слов об «убийце», президент России сообщил, что его устроило объяснение. Главы стран обсуждали реализацию Минских соглашений, возврат послов и сотрудничество в Арктике. Байден и Путин подписали заявление о стратегической стабильности только в конце переговоров, пишет «
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