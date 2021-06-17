17 июня 2021

Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Президент Швейцарии назвал лучшее качество Путина Фото:

Лучших качеством президента Владимира Путина является его прямота. Об этом заявил глава Швейцарии Ги Пармелен.

«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», — передает слова президента «Федеральное агентство новостей».

Он подчеркнул, что Путин во время встречи с американским лидером Джо Байденом мог не только высказывать свою позицию, но и внимательно слушать рядом сидящего собеседника. Пармелен подчеркнул, что все это сопутствует «исключительно приятной атмосфере».

Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. Байден объяснился после своих слов об «убийце», президент России сообщил, что его устроило объяснение. Главы стран обсуждали реализацию Минских соглашений, возврат послов и сотрудничество в Арктике. Байден и Путин подписали заявление о стратегической стабильности только в конце переговоров, пишет «Правда.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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