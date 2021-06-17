В Москве массово задерживают рейсы «Уральских авиалиний»

В Москве массово задерживаются рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии». Прибытие некоторых самолетов задерживается почти на пять часов.
По данным онлайн-табло в московском аэропорту «Домодедово», вовремя не прибыли двенадцать рейсов «Уральских авиалиний». Сильнее всего задерживаются лайнеры из Краснодара и Новосибирска — их пассажиры прибудут в Москву с опозданием на пять часов.
Точные причины задержки рейсов не известны. URA.RU попыталось связаться с пресс-службами «Уральских авиалиний» и аэропорта «Домодедово». Оперативный комментарий получить не удалось — там не ответили на звонки.
Предыдущие массовые задержки рейсов «Уральских авиалиний» произошли 1 мая. Пассажиры жаловались на опоздания с вылетом на 6—8 часов. В отдельных случаях рейсы задерживали на сутки. В частности, пассажиров не уведомили о переносе рейса в Симферополь, сообщает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в