17 июня 2021

В Москве массово задерживают рейсы «Уральских авиалиний»

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Некоторые рейсы авиакомпании опаздывают на пять часов Фото:

В Москве массово задерживаются рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии». Прибытие некоторых самолетов задерживается почти на пять часов.

По данным онлайн-табло в московском аэропорту «Домодедово», вовремя не прибыли двенадцать рейсов «Уральских авиалиний». Сильнее всего задерживаются лайнеры из Краснодара и Новосибирска — их пассажиры прибудут в Москву с опозданием на пять часов.

Точные причины задержки рейсов не известны. URA.RU попыталось связаться с пресс-службами «Уральских авиалиний» и аэропорта «Домодедово». Оперативный комментарий получить не удалось — там не ответили на звонки.

Предыдущие массовые задержки рейсов «Уральских авиалиний» произошли 1 мая. Пассажиры жаловались на опоздания с вылетом на 6—8 часов. В отдельных случаях рейсы задерживали на сутки. В частности, пассажиров не уведомили о переносе рейса в Симферополь, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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