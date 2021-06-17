17 июня 2021
16 июня 2021

В Челябинске пандемия сорвала праздник Сабантуй

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй Челябинск необр
Сабантуй в Челябинске должны были праздновать сразу на трех площадках Фото:
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Коронавирус COVID-19

Проведение праздника Сабантуй в Челябинске перенесено на неопределенный срок из-за коронавируса. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города.

«Сабантуй (праздник окончания весенних полевых работ у тюркских народов — ред.) должны были праздновать 19, 26 и 27 июня. Мероприятия предполагалось провести соответственно в Саду Победы (Тракторозаводский район), парке имени Тищенко (Металлургический район) и в парке Гагарина в Центральном районе. Пока новые даты праздников не определены, все будет зависеть от ситуации с COVID-19», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Накануне об отмене Сабантуя сообщили в мэрии Магнитогорска. «В связи с риском ухудшения эпидемиологической ситуации празднование переносится на неопределенный срок», — сообщили URA.RU в мэрии второго по величине города области.

Под вопросом остается областной Сабантуй, который должен был пройти в Троицке 10 июля. Собирающий десятки тысяч участников праздник может стать таким же очагом распространения инфекции, как уже отмененные Ильменский и Бажовский фестивали, а также всероссийский Бушуевский фестиваль оружейников.

Власти Челябинской области заявили о подъеме заболеваемости коронавирусом и приходе третьей волны пандемии 16 июня. Число вновь заразившихся и умерших от COVID-19 южноуральцев растет несколько дней подряд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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