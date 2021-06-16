До пандемии Сабантуй собирал десятки тысяч жителей Челябинской области и соседнего Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К уже отмененным в Челябинской области массовым мероприятиям добавится праздник Сабантуй, который планировалось провести 8 июля в Троицке. Об этом сообщили источники URA.RU в правительстве региона.

«Отменены уже Ильменский и Бажовский фестивали,, а также всероссийский Бушуевский фестиваль оружейников, намеченные на конец июня. Рассчитывать, что ситуация с коронавирусом радикально улучшится к началу июля, смысла нет. Так что желающим принять участие в Сабантуе, который тоже собирал тысячи людей, лучше заранее смириться с тем, что праздник опять пройдет онлайн», — пояснил URA.RU инсайдер.

В правительстве области ограничились кратким комментарием, что конечное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Тем временем, местные власти уже вынуждены принимать такие решения. «В связи с риском ухудшения эпидемиологической ситуации в Челябинской области празднование Сабантуя в Магнитогорске переносится на неопределенный срок», — сообщили URA.RU в мэрии Магниторска.

Общеобластной Сабантуй (народный праздник окончания весенних полевых работ у тюркских народов) должен был пройти на вертолетной площадке близ пограничного с Казахстаном Троицка. Помимо татар, башкир и казахов он привлекает людей всех национальностей. Так, в 2019 году праздничные мероприятия в Троицке посетили 34 тысячи человек.

Власти Челябинской области заявили о росте заболеваемости коронавирусом и приходе третьей волны пандемии 16 июня. В режим изоляции переведены загородные детские лагеря. Число вновь инфицированных и умерших от COVID-19 южноуральцев растет уже несколько дней подряд.